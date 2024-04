Calciomercato | Immobile è offerto all’Inter | la situazione

L’ Inter è in campo in vista del ritorno del campionato di Serie A contro l’Empoli con il chiaro obiettivo di mettere un altro mattoncino verso lo scudetto. La squadra di Simone Inzaghi è stata ... (calcioweb.eu)

Immobile lontano dalla capitale Sullo sfondo c'è l'Inter - Immobile LAZIO INTER- Immobile si sarebbe offerto all'Inter. Ma un suo futuro a Milano è legato alla situazione di un'attaccante neroazzurro.lazionews.eu

Mercato Lazio, colpo in attacco già pianificato: assalto pronto a giugno - Mercato Lazio, già pianificato il colpo in attacco per la prossima stagione: assalto a Simeone a giugno. I dettagli Come riportato dal Corriere dello Sport, il Calciomercato Lazio ha già pianificato l ...lazionews24

Lazio, Immobile si è offerto all'Inter: tutto dipende da Arnautovic - Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ciro Immobile, capitano e centravanti della Lazio si è offerto all`Inter. La stagione di Arnautovic apre a una cessione.calciomercato