Calcio | un Napoli formato scudetto travolge il Monza 4-2 e fa pace con i tifosi Adesso Europa più vicina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 7 aprile 2024) Flashback. La squadra di Calzona sbanca4-2 con un secondo tempo in cui è sembrata essere la squadra che l’anno scorso ha dominato il campionato. Una reazione arrivata dopo un primo tempo finito tra i fischi dei propri. Il sogno di un posto innon è ancora sfumato. Dal canto suo ilnulla ha potuto nonostante l’iniziale vantaggio firmato da Djuric.Ilparte cercando di fare la partita, ma ogni buon proposito della squadra di Calzona viene cancellato al 9? quando la squadra di Palladino si porta in vantaggio con Djuric che sfrutta un cross dell’ex Zerbin e batte Meret. I campioni d’Italia cercano di ripartire e al 17? si costruiscono un’occasione per pareggiare i conti con Di Lorenzo pronto a concludere di destro in piena area. Il destro del ...