Calcio serie d | ore 15 in campo contro il corticella L’Imolese vuole rincorrere il sogno playoff Mister D’Amore | Abbiamo recuperato energie»

(Di domenica 7 aprile 2024) Dopo la sosta nell’ultimo weekend pasquale,torna inoggi alle 15 e sfida al Biavati ildi Miramari, la squadra che, a detta di(nella foto Isolapress), gioca ilpiù bello del girone. Le premesse per una bella gara ci sono tutte, quindi, poi per i rossoblù sarebbe anche importante vincere, per tenere vive le residue speranze per i, oggi a -8. Obiettivo sicuramente più percorribile per i biancazzurri, reduci dal derby amaro col Progresso, che precedono in classifica di sei lunghezzee sono staccati solamente due punti dal quinto posto. Questo per dire che sarà sfida vera, la terza in stagione tra queste due squadre dopo il terzo turno di coppa (successo 2-0 per Gulinatti e soci con doppietta di Reinero) e ...