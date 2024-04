Calcio Serie C Ancona | tonfo a Pontedera bene Recanatese e Fermana

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 7 aprile 2024) Tanto lavoro da fare ancora per Boscaglia. Importantissime vittorie per, perde la Vis a Rimini VALLESINA, 7 aprile 2024 – L’era attesa oggi dalla trasferta di, come primo vero banco di prova per il nuovo tecnico Roberto Boscaglia, dopo il punticino casalingo con la Spal. Invece, è arrivata una sconfitta che riporta l’ai suoi errori e fa arrabbiare ancora una volta la tifoseria, stanca di una stagione con qualche luce e tantissime ombre, nonostante 3 cambi di allenatori. Padroni di casa subito avanti già al 7’ con Angori, mache reagisce con alcuni tentativi pericolosi di Pasini, il solito Spagnoli, e Basso. Nella ripresa, dorici ancora vicinissimi al pareggio con Cella, Basso e Giampaolo. Rimasta poi in dieci uomini per l’espulsione ...