Calcio Serie B Ascoli | col Venezia è 0-0

(Di domenica 7 aprile 2024) Bianconeri che tornano a muovere la classifica contro la quarta forza del torneo. Classifica sempre deficitaria. Gabrielloni a suon di gol tiene il Como in seconda posizione VALLESINA, 7 aprile 2024 – L’era attesa al “Del Duca” dopo la brutta sconfitta di La Spezia, contro unsino ad ora protagonista del torneo. In una gara che non ha visto particolari emozioni, l’ha strappato un punto che muove comunque la classifica, in attesa di tempi migliori. Partita che è iniziata con una fase di studio ed unmolto attento che ha cercato di non concedere troppo agli avversari, oggi privi del bomber principe del torneo Pohjanpalo. Ospiti pericolosissimi al 30’ con Gytkjaer che ha approfittato di un’uscita maldestra di Vazquez calciando in rete, ma il bianconero Bellusci ha salvato sulla linea di ...