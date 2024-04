Calcio | Serie A | Verona-Genoa 1-2 | Gudmundsson decide la sfida

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 apr. (Adnkronos) – Ildi Gilardino sbanca il Bentegodi vincendo in rimonta 2-1 sul. Dopo il gol iniziale di Bonazzoli, i rossoblu prendono in mano la gara e vanno a segno prima con Ekuban e poi conper aggiudicarsi tre punti importanti e salire a 38 punti. Occasione di fare punti sprecata daldi Baroni che resta a 27 punti, solo a +1 sulla zona retrocessione. Dopo una prima parte di gara di grande equilibrio, con la rete di Bonazzoli all’8? e il pareggio di Ekuban al 45? la ripresa vede un copione differente con gli scaligeri che mantengono di più il possesso del pallone e sfiorano il vantaggio in diverse occasioni come quella di Bonazzoli che mette a lato. Poi al 58? passa il. Bella azione di Vasquez, slalom in area, tocco di punta, ...