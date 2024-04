Calcio | Serie A Motta Prestazione buona | la palla non è entrata

(Di domenica 7 aprile 2024) "Alla fine abbiamo creato almeno 3 occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate" FROSINONE - "Sapevamo di dover trovare qualcosa di nuovo. Alla fine abbiamo creato almeno 3 occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate, ma questo è il. L'importante è essere arrivati e aver tenuto la porta inviol

L’ennesima speranza di schiodarsi dall’ultimo posto in classifica. L’ Happy Casa Brindisi ospita oggi (ore 18) la Nutribullet Treviso per il campionato di pallacanestro maschile di serie A. calcio : ... (noinotizie)

Dopo la sosta nell’ultimo weekend pasquale, L’Imolese torna in campo oggi alle 15 e sfida al Biavati il Corticella di Miramari, la squadra che, a detta di D’Amore (nella foto Isolapress), gioca il ... (sport.quotidiano)

Frosinone, 7 apr. (Adnkronos) – Il Frosinone ferma allo Stirpe sullo 0-0 il Bologna di Thiago Motta, secondo risultato utile consecutivo, nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A. La ... (calcioweb.eu)

Serie A - Le pagelle di Frosinone-Bologna 0-0: Turati e Skorupski i migliori in campo, deludono Ferguson e Zirkzee - Serie A - I voti ai protagonisti di Frosinone-Bologna 0-0 con ... I ciociari non subiscono gol e fermano una delle squadre più in forma del campionato giocando il proprio Calcio con grande convinzione ...eurosport

Juventus: i convocati di Allegri per la Fiorentina - Visualizzazioni: 1 Juventus: Massimiliano Allegri ha diramato i convocati per la sfida di stasera alle ore 21.00, valevole per la 31ª giornata di Serie A contro la Fiorentina . Il tecnico della Juvent ...calciostyle

Serie D girone F: L’Aquila – Samb 0-0 LIVE Chieti – Termoli 0-0 LIVE - Serie D girone F, alle 15 in campo le quattro formazioni abruzzesi. Partitissima che vale una fetta di C al Gran Sasso d'Italia tra L'Aquila e Samb, seconda contro terza, entrambe a caccia del Campoba ...rete8