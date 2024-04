Calcio | Serie A | Frosinone-Bologna 0-0

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 apr. (Adnkronos) – Ilferma allo Stirpe sullo 0-0 ildi Thiago Motta, secondo risultato utile consecutivo, nella gara valida per la 31esima giornata diA. La squadra di Di Francesco era imbattuta nei due precedenti casalinghi contro i rossoblu inA senza subire alcun gol e lo stesso è avvenuto in questa terza sfida che porta ila 58 punti, a +3 sulla Roma, mentre i ciociari salgono a 26 punti ma restano terzultimi a -1 da Verona e Cagliari impegnate oggi alle 18 contro Genoa e Atalanta. Di Francesco per la sfida conferma il trio Cheddira, Soulé e Reiner in avanti, con l’ex Bonifazi preferito a Lirola in difesa. Mentre Thiago Motta in avanti conferma Zirkzee supportato da Orsolini, Ferguson e Saelemaekers.Il...