Calcio | Mantova è storia! Dopo 14 anni il ritorno in Serie B

(Di domenica 7 aprile 2024)la matematica promozione del Cesena, quest’oggi la festa si è spostata acon la squadra biancorossa che ha potuto festeggiare ilinB. Il pareggio del Padova con il Lumezzane ha reso incolmabile il gap tra le due squadre e dunque i lombardi non hanno nemmeno avuto bisogno di scendere in campo. Domani alle 20.45 saranno protagonisti con una trasferta a Renate e poi tornati a casa potranno dare il via alle celebrazioni. Comincia quindi la festa per ilinB che mancava da ben 14, dalla stagione 2009-10. Ilfa festa torna in B14Crediti foto: pagina facebook del club biancorosso14di calvario tra fallimenti, cambi di denominazione ...

Il Mantova corre in vetta al girone A della Serie C e uno degli artefici di questa bellissima realtà è Davide Possanzini : l'allenatore dei Virgiliani a Fanpage.it ha parlato della stagione in corso, ... (fanpage)

La 23esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 di Calcio a 5 è andata ufficialmente in archivio. Ecco cosa è successo nei quattro posticipi in agenda in questo 9 ... (oasport)

La 27esima giornata della stagione regolare della Serie A 2023-2024 è andata ufficialmente in archivio. Cinque le partite in agenda in questo sabato 30 marzo, ecco come sono andate le cose nel ... (oasport)

Il Mantova è in Serie B! Promozione aritmetica per Possanzini - Il Mantova è la seconda squadra promossa dalla Serie C alla Serie B. L'aritmetica è arrivata grazie al pareggio del Padova contro il Lumezzane. Ora infatti il distacco dalla seconda in classifica nel ...gianlucadimarzio

Padova, solo un punticino a Lumezzane e il secondo posto resta in bilico - Bortolussi sblocca, Ilari impatta, il Vicenza vince in casa accorciando in classifica e a tre giornate dalla fine del campionato i biancoscudati rimandano l'appuntamento per mettere in sicurezza la pi ...padovaoggi

Batosta storica per l’Ajax: il Feyenoord si impone 6-0 - Risultato clamoroso quello maturato nella 29ª giornata di Eredivisie, massimo campionato olandese. Il Feyenoord si aggiudica il Klassiker con l'Ajax per 6-0, ...footballnews24