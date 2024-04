Calcio | Frosinone-Bologna termina 0-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 aprile 2024) 14.34si dividono la posta (0-0), al termine di una partita divertente in cui erano in palio tre punti importanti. I ciociari hanno un buon avvio con un pressing che mette in difficoltà i rossoblù. L'occasione vera è per il, ma Skorupski è pronto su Okoli. Nella ripresa, le due squadre giocano ad un buon ritmo, in palio ci sono tre punti importanti. Al 67' Aebischer imbeccato da Orsolini, si trova a tu per tu con Turati, ma si lascia ipnotizzere dal portiere ciociaro.