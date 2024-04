(Di domenica 7 aprile 2024) Il countdown è ormai in corso. Il campionato di Serie A sta andando verso la conclusione ma i verdetti per la salvezza sono ancora tuttaltro...

Cagliari: Tommaso Augello e Jakub Jankto, i due pupilli che hanno tradito le attese verranno confermati - Il countdown è ormai in corso. Il campionato di Serie A sta andando verso la conclusione ma i verdetti per la salvezza sono ancora tuttaltro che chiusi. Il Cagliari.calciomercato

PRIMAVERA - LIVE | Cagliari-Lazio 0-0: il risultato ancora non si sblocca - Archiviato il derby di ieri, c'è un'altra Lazio che scende in campo oggi. La Lazio Primavera è in corsa per i primi posti della ...laziopress

LIVE PRIMAVERA - Cagliari - Lazio 0-1: la sblocca Sulejmani. Assist al bacio di Milani - Primavera 1 TIM | 28ª giornata Domenica 7 aprile 2024, ore 11:00 Stadietto Carlo Enrico Giulini, Assemini (CA) Cagliari - Iliev, Arba, Idrissi, Pintus, Carboni, ...lalaziosiamonoi