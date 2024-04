Cagliari-Atalanta | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Ile isudi, match valido per la trentunesima giornata di. Da una parte i sardi che cercano punti per la salvezza, dall’altra gli orobici che vanno a caccia di una vittoria in ottica Champions: si decide un pezzo della stagione di tutte e due all’Unipol Domus. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento fissato alle ore 18 di domenica 7 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni. SportFace.

Il Cagliari va a caccia di punti salvezza contro l'Atalanta. Ranieri sfida Gasperini per allungare rispetto ai soli due punti di vantaggio sul terzultimo posto. La Dea però non può lasciare strada ... (today)

Cagliari-Atalanta è una partita che per entrambe le squadre vale molto: i padroni di casa sono infatti a caccia di punti per la salvezza, con... (calciomercato)

La Coppa Italia è per ora alle spalle, davanti c’è la prima “amichevole” – citando Tullio Gritti – contro il Liverpool, ma prima c’è di fronte la missione campionato. L’ Atalanta è di scena domenica ... (bergamonews)

Atalanta, vincere a Cagliari per tenere il passo della corsa Champions - Alle 18 nerazzurri di scena all’Unipol Domus: Toloi può tornare titolare, in attacco verso il rientro dal primo minuto Scamacca, riposo per De Roon ...bergamonews

Niang fa esultare l'Empoli e Nicola: 3-2 all'ultimo respiro contro il Torino - In classifica c'è da registrare anche il momentaneo +1 su Cagliari e Verona, che si appresatano ad affrontare in casa rispettivamente Atalanta e Genoa. Cambiaghi manda l'Empoli al riposo in vantaggio ...corrieredellosport

Serie A, i risultati della 31^ : gara pirotecnica tra l'Empoli e il Torino - Il primo scontro del nuovo turno confronta ultima e penultima : la Salernitana riacciuffa il Sassuolo con Candreva e Maggiore, ...monza-news