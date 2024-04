Cagliari-Atalanta domenica 07 aprile 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 7 aprile 2024) Fase di campionato nella quale, a parte Genoa e Salernitana, tutte le squadre sono in corsa per obiettivi concreti e traè una sfida che riguarda la salvezza per i padroni di casa e un posto in Champions League per gli ospiti. Gli uomini di Ranieri nell’1-1 contro il Verona hanno rimediato InfoBetting: Scommesse Sportive e