Cagliari-Atalanta 2-1 | Viola firma il colpo salvezza dei sardi

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 - La partenza sprint e la rete all'alba del match adi Scamacca sembravano mettere in discesa la praticaper l', che ultimamente all'Unipol Domus aveva raccolto solo soddisfazioni e che era reduce dalla roboante prova del Maradona che ne aveva rilanciato le ambizioni Champions League: dall'altra parte c'è una delle migliori squadre del campionato per quanto riguarda le rimonte. Il primo tassello lo appone già nella coda del primo tempo Augello, al primo gol in rossoblù: il resto lo fanno le pescate dalla panchina di Ranieri, con Luvumbo che crossa per la testa di, uno che segna solo gol belli e pesanti. In effetti si tratta di un guizzo che vale una vittoria che consente aidi issarsi a quota 30 punti, facendo un bel balzo ...