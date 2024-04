Cagliari-Atalanta 2-1 | gol di Viola decide la sfida nel finale

(Di domenica 7 aprile 2024) Tre punti d'oro per i sardi nella corsa alla salvezza Ildi Claudio Ranieri ferma l'di Gasperini, vincendo in rimonta 2-1, nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Un successo molto importante in chiave salvezza. Dopo il vantaggio bergamasco firmato da Scamacca è arrivato il pari dei sardi con Augello

