Cagliari-Atalanta 2-1 | gol di Viola decide la sfida nel finale

(Di domenica 7 aprile 2024) Pubblicato il 7 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Ildi Claudio Ranieri ferma l'di Gasperini, vincendo in rimonta 2-1, nella gara valida per la 31esima giornata di Serie A. Un successo molto importante in chiave salvezza. Dopo il vantaggio bergamasco firmato da Scamacca è arrivato il pari dei sardi con Augello a fine primo tempo e poi il sorpasso dinei minuti finali della. Il successo porta i sardi a 30 punti in classifica, a +4 sul Frosinone terz'ultimo, mentre lascia i bergamaschi a 50 punti, a -5 dalla Roma quinta ma con una gara da recuperare. Primo tempo giocato a buoni ritmi dalle due squadre, con la Dea che trova nei primi minuti la rete del vantaggio, con il gol al 13' di Scamacca con lo 'scavetto', che sfrutta al meglio un cross basso di Lookman dalla sinistra. Al 42' dopo un grande ...