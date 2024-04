Caduta Parigi-Roubaix | paura in gruppo | Viviani finisce in ospedale | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 aprile 2024) Maxialla. Inizia nel peggiore dei modi la grande classica del pavè. Circa 20 corridori hanno assaggiato la durezza dell’asfalto al chilometro 37. Fra di essi anche due ritiri eccellenti che non faranno di certo piacere ai tifosi italiano. Jonathan Milan ha dato forfait a causa dei dolori riportati nella. È andata peggio a Eliache è stato trasportato addirittura presso l’più vicino in ambulanza. Fra gli altri corridori caduti da segnalare i nomi di Alberto Bettiol, Tim merlier, Laurenx Rex, Nils Politt e Jonas Rutsch. La #non parte nel migliore dei modi ?ccia in: a terra anche Jonathan Milan ed Elia. Il campione ...