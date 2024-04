Caduta di gruppo alla Parigi-Roubaix | l’azzurro Viviani in ospedale Tra i 20 a terra anche Milan

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 aprile 2024) In 20 sono finiti adopo appena 40 minuti dpartenza della Ville rodale di Campiegne. Al chilometro 37, quando ancora non si era arrivati al ben più temuto pavé, in un tratto dove la strada è ancora larga sono finiti atra gli altrii due campioni olimpici azzurri Eliae Jonathan, oro nella corsa a punti a Rio 2016, è stato portato inin ambulanza per controlli. Il friulano, oro con il quartetto dell’inseguimento a Tokyo 2020, è dovuto rientrarebase in ammiraglia. Nellasono stati coinvoltiTim Merlier, Sandy Dujardin, Nils Politt e ...