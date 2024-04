Bruschette primaverili con Guacamole e pomodoro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 7 aprile 2024) Cari lettori, oggi vi portiamo in un viaggio culinario verso una primavera piena di sapori freschi e vibranti. Le nostre sono perfette per un pasto leggero e gustoso sotto il sole primaverile. Sono ottime da portare al parco per un pic-nic con i vostri amici, o per un antipasto alternativo. Preparatevi a innamorarvi di questa ricetta estremamente semplice, ma deliziosa!croccanti cone pomodoriniIngredienti: Pane rustico (preferibilmente baguette o pane toscano) Pomodori maturi Avocado maturo Lime Aglio Basilico fresco Olio d’oliva extra vergine Sale e pepe Peperoncino rosso fresco (opzionale, per un tocco di piccantezza) Avocado con salsaal suo internoProcedimento: Preparazione della salsa: iniziamo con la preparazione della salsa. Innanzitutto vogliamo ...