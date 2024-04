Bouzkova-Osorio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Bogotà 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Mariese la vedrà contro Camilanelladel WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Atto conclusivo decisamente interessante nella capitale, dove la giovane padrona di casa proverà a conquistare il titolo davanti ai suoi supporters. Tanto il tifo che si è sentito nel corso della semivinta in lotta contro una mai doma Sara Errani. Ora la colombiana ci riprova incontro la prima testa di serie del tabellone., attuale n°42 del mondo, ha vinto entrambi i precedenti scontri diretti tra le due. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, domenica 7 aprile, alle 20:00 italiane. La ...

WTA Bogotá 2024, Marie Bouzkova è la seconda finalista: battuta Kamilla Rakhimova in due set - sorride alla ceca Marie Bouzkova, che supera la russa Kamilla Rakhimova per 6-4 7-6 (2) in due ore e 16 minuti di gioco ed approda in finale della Copa Colsanitas Zurich 2024 di tennis, dove ...oasport

WTA 250 Bogota, Sara Errani si ferma soltanto in semifinale: Osorio vince in due set - Al nono game infatti l’azzurra ha perso un’altra battuta, favorendo Osorio che si è imposta definitivamente al gioco successivo grazie ad un solo match point. Adesso la sudamericana sfiderà la ceca ...tag24

Sara Errani ci mette il cuore, ma in finale va la padrona di casa Camila Osorio - TENNIS, BOGOTÀ - Sara Errani non riesce a raggiungere la finale del WTA 250 di Bogotá, in Colombia. A sbarrarle la strada è Camila Osorio, che da padrona di cas ...eurosport