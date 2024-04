BOOM! Il Muschio Selvaggio di Luis Sal riparte con Moccia e Baby K

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 7 aprile 2024)tornerà. Senza Fedez ma conSal. E DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi come sarà la nuova era del chiacchieratissimo podcast. E’ stata infatti già registrata la prima puntata. Al fianco diSal, non c’era il co-conduttore prescelto Homyatol – pare impossibilitato ad esserci per motivi personali – ma una persona molto vicina all’ex sodale di Fedez: il fratello Martin Sal. Martin, classe 1992 e molto attivo su Twitch, è una voce nota per il pubblico diavendo già preso parte al podcast. Possiamo altresì rivelarvi quale sarà il menù della prima puntata sul fronte temi e ospiti. I fratelli Sal accoglieranno, in qualità di ospite, Andreache, con il sito Geopop, ...