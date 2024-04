Bonus colf e badanti 2024 | partono le richieste | importi | requisiti e come fare domanda

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 aprile 2024) Prende ufficialmente il via la presentazione delle domande per il, una decontribuzione del 100 per cento per due anni sull’assunzione e stabilizzazione di collaboratori domestici per l’assistenza degli anziani. Il contributo fino a 3mila euro annui, varato dal Governo tra le misure del decreto Pnrr, è rivolto a persone con oltre 80 anni non autosufficienti e titolari di indennità di accompagnamento, in presenza di determinati. IlIlè stato finanziato nel decreto Pnrr, approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 26 febbraio, con uno stanziamento di 137 milioni di euro dalal 2028, ricavato dal fondo “Giovani, donne e lavoro ...