Bonan | «Inzaghi | idee chiare con la squadra! Una qualità»

(Di domenica 7 aprile 2024)dagli studi di Sky Sport ha parlato in breve della stagione dell’Inter e dei meriti di Simone, ottimo comunicatore con la. A detta sua un po’ meno davanti le telecamere COMUNICATORE – Alessandroha parlato così del tecnico nerazzurro: «L’Inter si muove a memoria su indicazione dell’allenatore. Evidentemente Simone, che non è un grandissimo comunicatore davanti le telecamere, è molto bravo a spiegarsi alla. Questa è una cosa che spesso dimentichiamo: pensiamo che il comunicatore bravo è quello che parla davanti le telecamere. Invece lui è bravo a comunicare con la, ha lemoltoe ha un metodo efficace nel trasmetterle ai suoi giocatori». Inter-News - Ultime notizie e ...

Inzaghi oggi festeggia il suo quarantottesimo compleanno e lo fa da primo in classifica e dopo aver conquistato la sua centesima vittoria sulla panchina dell’ Inter . Bonan a Sky Sport si concentra ... (inter-news)

Bonan: «Dopo l’Inter solo problemi per la Juventus! Sul mercato…» - L’Inter e non solo hanno iniziato ad allestire le squadre per la prossima stagione. Bonan parla degli acquisti già effettuati dai nerazzurri ma anche del colpo rifilato dalla squadra di Inzaghi alla J ...informazione

Bonan esalta Inzaghi: "Lavoro eccezionale, gioca un calcio antico e moderno insieme" - Bonan esalta Inzaghi: 'Lavoro eccezionale, gioca un calcio antico e moderno insieme' Dagli studi di Sky Sport 24 Alessandro Bonan esalta l'operato di Simone Inzaghi: 'Lavoro eccezionale di un allenato ...informazione

Milan-Inter del 22 aprile, il tifo rossonero risponde presente: San Siro verso il sold out - L'Inter si avvicina a grandi passi alla vittoria del campionato e lo scudetto della seconda stella potrebbe arrivare proprio nel derby del 22 aprile..tuttomercatoweb