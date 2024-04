Bologna Urbanski | «Non abbiamo sfruttato le occasioni»

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli-Bologna , la gara di apertura della 29esima giornata di Serie A, e non mancano le sorprese,... (calciomercato)

Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)