Bologna | il cantiere del caos Summit tra politici e agenti | si tratta per ristabilire la legalità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Prima di arrivare a un’azione di forza, serve un ulteriore slancio politico. Nella foresta di Sherwood di, dove oltre ai comitati che si oppongono ai lavori delle scuole Besta hanno preso casa (letteralmente sugli alberi) attivisti e antagonisti, c’è ancora un piccolo margine per ripristinare la. Sarebbe un successo per il sindaco Matteo Lepore, dopo giorni complicati; sarebbe un successo per le forze dell’ordine, che finora hanno gestito le intemperanze senza cedere alle provocazioni; sarebbe un successo per il comitato ’ortodosso’, permetteteci di chiamarlo così, gente non violenta che vuole far sentire una voce e che ora rischia di essere oscurata da visitatori malintenzionati; sarebbe infine, per una volta, anche un piccolo successo o, almeno, una prova di maturità per certi collettivi e ...