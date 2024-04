Bologna come Lucca per diventare la città del fumetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 aprile 2024) Millecinquento espositori da 100 Paesi del mondo. Un calendario di incontri e iniziative in grado di soddisfare la voglia di lettura per i più esigenti. Anche quest'anno, la Children's book fair, ovvero la Fiera del libro per ragazzi, ospitata nei padiglioni diFiere da oggi a giovedì, si presentaun appuntamento di caratura internazionale. Non deve sorprendere. In Italia, il mercato dei libri per bambini e ragazzi è cresciuto del 2,1% nel 2023 rispetto all'anno precedente, con vendite a prezzo di copertina pari a quasi 300 milioni di euro, dicono i dati Aie che saranno diffusi proprio in occasione della kermesse felsinea. Quando si dice che i giovani non leggono, forse bisognerebbe avere sotto mano questi numeri. Detto ciò, la Children's book fair è un evento che si ripete ogni anno e che, forse, meriterebbe un coinvolgimento maggiore da ...