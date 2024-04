(Di domenica 7 aprile 2024) L'ha predisposto undisul sito diper trovare in modo facile il fornitore a cui richiedere il rientro in Maggior Tutela per l'elettricità.

Aumentano i prezzi delle Bollette . Per tutti, ma soprattutto per chi ha un Isee tra i 9 mila e i 15 mila euro e per le famiglie numerose con Isee maggiore di 20 mila euro. Con il mese di aprile , ... (open.online)

Bollette, arriva il motore di ricerca Arera con le istruzioni per tornare dal mercato libero al tutelato - L'Arera ha predisposto un motore di ricerca sul sito di Arera per trovare in modo facile il fornitore a cui richiedere il rientro in Maggior Tutela per ...fanpage

Bolletta pazza, arriva un conto da 12mila euro - Macerata, 7 aprile 2024 – Un conto record di 12mila euro, per sei fatture di luce e gas da una società di cui non sapeva nulla. È la sgradevolissima sorpresa vissuta da Ombretta Martorelli, che abita ...ilrestodelcarlino

Luce&gas, regalo agli italiani: l'importo di Aprile è di 0€ | Tutto merito del Bonus Enel: lo richiedi in 5 minuti - Da questa data in poi le Bollette della luce ti costeranno molto di più. Devi dire addio al bonus in maniera definitiva. Probabilmente occorre riconoscere che la nostra cara Italia fino allo scorso an ...informazione