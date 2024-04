(Di domenica 7 aprile 2024) Auno stimato orafo con oltre 30 anni di attività,ha deciso dire, denunciando pubblicamente: “”. Il maestro orafo Giore, esprime il suo sconforto con una lettera esposta sulla sua vetrina di largo Quasimodo persubita in 30 anni di attività, episodio di cui scrivevamo sullo scorso ...

Il notiziario del 9 febbraio si apre con la notizia del processo per la morte di Valentino, il 15enne investito e ucciso a Garbagnate dal furgone guidato da un uomo ubriaco: procura e difesa hanno ... (ilnotiziario)

Non sono coinvolte altre persone nella morte di Rita Trevisan , l'anziana trovata morta in un canale a Bollate . L'ipotesi più probabile è quella dell'incidente dovuto alla perdita di ... (fanpage)

Bollate, dopo l’ennesima rapina, l’orafo si arrende e chiude: impossibile lavorare - A Bollate uno stimato orafo con oltre 30 anni di attività, dopo l’ennesima rapina ha deciso di chiudere, denunciando pubblicamente: “Impossibile ...ilnotiziario

Meteo, la “bolla calda” finirà presto: in arrivo grandinate di grosse dimensioni e temporali - Cambia il tempo sull’Italia. dopo il piacevole anticipo d’estate avuto nel corso del weekend, da lunedì sera tutto cambierà. Tra domenica pomeriggio e lunedì mattina ci sarà un aumento delle velature ...tpi

Weekend a 30 gradi con anticiclone Narciso ma la 'bolla calda' finirà presto: le previsioni - Lungo le coste, complice la temperatura marina ai minimi annuali (intorno ai 13-15°C come in estate il Canale della Manica), le massime non saliranno oltre i 23-24°C ma nelle zone interne l’alta ...adnkronos