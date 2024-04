Bocciate due logistiche | La città sia invalicabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 aprile 2024) No alle due richieste diche, insieme, dovrebbero occupare circa 250mila metri quadrati di territorio a Casalpusterlengo. "La tangenziale alla via Emilia, in fase di realizzazione, sia un muro": è il succo del pensiero di Forza Italia, partner politico della coalizione di centrodestra. E dunque la stessa posizione sui due maxi insediamenti – un ambito di trasformazione Tr5pr alle spalle del già esistente polo di via Labriola e un altro in viale delle Industrie, nell’area cosiddetta ex Piano di lottizzazione Thermal- Flegetonte – sarà condivisa da tutta la compagine del sindaco uscente Elia Delmiglio. "Dev’essere posta una “linea di demarcazione“, una sorta di argine protettivo del contesto urbano, consentendo all’interno lo sviluppo di iniziative esclusivamente artigianali e di piccolo commercio", è il pensiero di Forza ...