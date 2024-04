Blitz nella villa dell?ex manager di Tod?s a Senigallia | cassaforte tagliata | fuga con oro e soldi

Si è registrato un Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Us Pistoiese (squadra di Serie D), in via dello Stadio: arrestato Maurizio De Simone , di fatto il patron della società di calcio. ... (calcioweb.eu)

San Genesio può sancire il salto in B2 del Cus Pavia Certosa a caccia del Blitz - In serie C maschile girone A, è il giorno del derby di ritorno al Centro San Vittore di Voghera tra Cus Pavia e Adolescere Voghera che viaggiano entrambe in un tranquillo centro classifica.laprovinciapavese.gelocal

Sant’Orso cala il poker, Blitz Pergolese - Centra il Blitz la Pergolese che inanella l’undicesimo risultato ... Il Barbara Monserra produce una reazione convincente solo nella ripresa, inaugurata dal guizzo di Serpicelli che riapre le speranze ...youtvrs

Ecuador:arresto Glas,crisi diplomatica - 21.25 Ecuador:arresto Glas,crisi diplomatica L'ex vicepresidente dell'Ecuador Jorge Glas, 54 anni, arrestato nella notte con un Blitz nell'ambasciata messicana di Quito dove aveva trovato rifugio, è ...televideo.rai