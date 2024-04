Blitz a Castellammare | droga e pistole murate nelle pareti di casa nel rione Savorito

In un pozzetto delle palazzine del “Lotto 5”, nel rione Moscarella , a Castellammare di Stabia , avvolte in un panni e buste in plastica, sono state trovate armi e droga . Controlli dei Carabinieri nel ... (2anews)

Armi e droga murate nelle pareti: maxi sequestro dei carabinieri | VIDEO - I carabinieri della compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno passato al setaccio il rione “Savorito” a Castellammare di Stabia alla ricerca di armi e droga. Il bilancio è di ...napolitoday

Blitz dei Carabinieri in varie pasticcerie d’Italia: sequestrate 2 tonnellate di uova di Pasqua e colombe - Blitz dei Carabinieri, che hanno sequestrato 2 tonnellate di prodotti tra uova di Pasqua e colombe in tutta Italia.tag24

Tabù Juve Stabia, il Messina non vince in campionato dal 1952. Quattro ko di fila - Il Messina sfida la capolista Juve Stabia, ormai ad un passo dalla promozione in B, dovendo fare i conti con una tradizione sfavorevole nei confronti diretti giocati in Campania. Nei tredici precedent ...messinasportiva