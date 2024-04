Bimba di 9 anni cade dal balcone |  grave dopo un volo di quattro metri

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 7 aprile 2024) Una bambina di 9si trova ricoverata in gravi condizioniessere caduta daldi casa. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 6 aprile, in un'abitazione di via Vitali, a Piacenza. La bambina, mentre stava giocando sulquando, per cause da accertare, è...