Bimba di 4 anni cade dal balcone | un volo di 4 metri | è in gravissime condizioni

(Di domenica 7 aprile 2024) Una bambina di 9è ricoverata in graviin ospedale dopo essere caduta daldi casa sua a Piacenza in via Vitali. L’episodio si è consumato nel pomeriggio di sabato mentre la piccola giocava. Per cause ancora tutte da accertare, la minore si è sporta oltre la balaustra ed è precipitata facendo unnel vuoto di circa quattroprima di schiantarsi sulla rampa di acceso al garage. Nessuno avrebbe assistito all’accaduto: a dare l’allarme al 118, la nonna della bambina, che si trovava in una altra stanza della casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e un’automedica. Condotta all’Ospedale Guglielmo da Saliceto per gli approfondimenti del caso, la piccola – che avrebbe riportato un trauma alla testa e altri in varie parti del corpo – è stata trasferita in ...