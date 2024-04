“Biden nasconde il rischio di una guerra nucleare” | parla David T Pyne

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di domenica 7 aprile 2024) “La promessa di Trump di porre fine allain Ucraina non è mera retorica”. Parola dell’ex ufficiale dell’esercito degli Stati UnitiT., attuale vicedirettore della EMP Taskforce on National and Homeland Security e firma di diverse testate e riviste specialistiche nell’ambito della Difesa negli Stati Uniti come The National Interest. Curatore di InsideOver.