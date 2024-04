Biagio Antonacci ‘le canta’ a Fedez? “Io non mi sarei mai presentato a Rozzano con la Porsche o col Rolex”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024)nato anato a. Ci sono altre similitudini tra il rapper e il cantatore? Decisamente no. E ne rende conto anche lo stesso, senza mai nominare però il ‘collega’, in una intervista a Repubblica: “A certi posti resti legato perché c’è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato. Mi sono vergognato di parlarne, l’unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato ‘questo è quello che avrei dovuto dire io’. E ancora: “Rispetto agli artisti giovani, io non ...