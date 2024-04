Berrettini torna a vincere dopo due anni | È solo l' inizio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteovince il torneo Atp 250 di Marrakech battendo in finale il 31enne spagnolo Roberto Carballès Baena 7-5 6-2 in un'ora e 46 minuti. È l'ottavo torneo vinto in carriera, il quarto sulla terra battuta per il 27enne romano, ex n.6 del mondo, che è stato fermo sei mesi per una serie di infortuni e sta lentamente ritrovando la forma.la finale al torneo Challenger di Phoenix e l'eliminazione al primo turno all'Atp 1000 di Miami, adessoal successo in un torneo Atp 250 e risale in classifica: al rientro a Phoenix era oltre la 150esima posizione, adesso sarà n.84 del mondo. Perera la prima finale da circa un anno e mezzo, ovvero da quella persa a Napoli contro Musetti nell'ottobre del 2022. Per il romano, che venerdì spegnerà 28 candeline, si tratta dell'ottavo titolo della carriera ...