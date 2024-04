Berrettini è vivo e vince a Marrakech e si commuove

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteoè tornato. O comunque sta tornando. La luce in fondo al tunnel si è ulteriormente avvicinata. Ha vinto in due set il torneo Atp 250 diche ovviamente non è Wimbledon ma è un torneo sulla terra rossa.deve ritrovare sé stesso e il processo evidentemente sta procedendo. Le vittorie aiutano anche a ritrovare fiducia. Il tennista romano ha battuto in due set lo spagnolo Carballes Baena per 7-5 6-2. Molto bravo nel primo set in cui ha recuperato un break e sul 6-5 ha recuperato da 0-40. Nel secondo set, ha annullato tre palle break nel primo turno di battuta e poi è andato in discesa mostrando – così come già ieri – una buona condizione fisica. È entrao nei primi cento, si avvicina ai primi ottanta del mondo. La vita da romanzo di(scritto il 17 marzo) L’affascinante ...

