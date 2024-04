Berrettini-Carballes Baena oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Atp Marrakech 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Matteose la vedrà contro Robertonelladell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Prosegue nel migliore dei modi il rientro alle competizioni del tennista romano: dopo lanel ricco challenger di Phoenix, al terzo torneo l’ex numero sei del ranking mondiale è già in unadel circuito maggiore. La tredicesima in carriera per Matteo, che ci arriva dopo tante battaglie nel corso di questa settimana: di fronte avrà unsempre ostico da affrontare, soprattutto se non si è al 100%. Resta però favorito, che è avanti 2-1 nei precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA ...

Il 27enne romano: "Sono stanco, ma anche molto felice. Ho lavorato tanto per stare bene. È presto per pensare a Monte Carlo, prima c'è la sfida contro Carballes Baena"

