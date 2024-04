Berrettini-Carballes Baena | oggi finale Atp Marrakech 2024 | a che ora inizia e dove vederla in diretta tv

(Di domenica 7 aprile 2024) Sarebbe bellissimo, per lui e per i suoi tantissimi tifosi, scrivere l'ultimo atto, mettere la ciliegina sulla torta, conquistando il titolo. Matteodomenica 7 aprile scende in campo per ladell'Atpe affronta lo spagnolo Roberto.Questa partita...

Per il momento continuiamo a dirlo a bassa voce, ma appare sempre più evidente che Matteo Berrettini sia tornato davvero. L’azzurro ci aveva abituati a rientri trionfali già in passato e non è stato ... (sportface)

Tennis, Berrettini conquista la finale di Marrakech battendo Navone per 6-7, 6-3, 6-2 - Il 27enne romano: “Sono stanco, ma anche molto felice. Ho lavorato tanto per stare bene. È presto per pensare a Monte Carlo, prima c'è la sfida contro Carballes Baena” ...rainews