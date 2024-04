Berrettini-Baena | Finale ATP Marrakech | ultime e diretta TV

(Di domenica 7 aprile 2024) Secondaraggiunta in questa sua ‘nuova’ vita tennistica per Matteoche questo pomeriggio alle 16 affronta Roberto Carballesnell’ultimo atto dell’ATP 250 di. Bello vedere il tennista italiano ritornare ad alto livello e nel giro di così poco tempo, con la primaATP dopo questo lungo periodo di astinenza caratterizzato da infortuni e problemi personali. Andiamo dunque a scoprire quali sono lenovità e dove vedere inil matchATP: leCrediti foto: FITP FacebookEra tutta una questione di testa e fisico, ma lo sapevamo: le qualità di ...

