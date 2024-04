Benevento-Juve Stabia | prevendita fiacca nel Sannio | ospiti vicini a quota 900

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon sono certo numeri entusiasmanti quelli che riguardano i biglietti staccati dai tifosi giallorossi per il big match di lunedì sera quando al ‘Vigorito’ arriverà la. Sono circa 400, infatti, i tagliandi acquistati sulla sponda sannita mentre a Castellammare è vicina900. Laper i sostenitori delle Vespe si chiuderà oggi alle 19 (solo per i possessori della fidelity card) mentre i supporter della Strega avranno tempo fino alle 20:30 di domani sera. Difficile che il dato subirà una impennata visto il trend attuale. Spulciando sui social, molti tifosi giallorossi hanno anticipato la loro volontà di non venire allo stadio contro laper non ‘assistere’ alla eventuale festa dei ragazzi di mister Pagliuca, ai quali ...

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della partita di calcio del girone C del campionato di Lega Pro Benevento-Juve Stabia , in programma allo stadio Vigorito in programma Lunedì 8 aprile ... (anteprima24)

La gara si terrà lunedì 8: ecco il dispositivo di circolazione in vista dell’afflusso di tifosi allo stadio Benevento, 6 aprile 2024 – In occasione della partita di calcio del girone C del ... (puntomagazine)

