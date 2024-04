Benevento-Juve Stabia | i convocati di mister Auteri

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAl termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Gaetanoha diramato l’elenco dei calciatoriper la 35esima giornata del campionato Serie C Now, girone C,, in programma domani sera (ore 20:30) al ‘Ciro Vigorito’. Assente l’infortunato Lanini e lo squalificato Simonetti. Di nuovo nella lista Bolsius dopo l’esclusione contro il Monterosi. C’è anche Ferrante, spedito in tribuna nell’ultimo turno per scelta societaria. PORTIERI12 Manfredini Nicolò 1 Nunziante Alessandro24 Paleari Alberto DIFENSORI 3 Benedetti Amedeo20 Berra Filippo96 Capellini Riccardo 5 Masciangelo Edoardo 6 Meccariello Biagio58 Pastina Christian23 Rillo Francesco28 Terranova Emanuele25 Viscardi Angelo CENTROCAMPISTI21 Agazzi Davide16 ...

