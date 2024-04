Belgiorno minacciato con un coltello | “Due giovani volevano il cellulare”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Prato, 7 aprile 2024 –con una serramanico nel pieno pomeriggio a Galciana. E’ quanto denunciato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio, durante un sopralluogo in una palazzina in via Matteo degli Organi, ritenuta luogo di spaccio. "Vorrei tranquillizzare e ringraziare tutti coloro che mi stanno scrivendo per quanto accaduto a Galciana – scrivein una nota – . Chiamato per un sopralluogo dai residenti mi sono recato in una palazzina in via Matteo degli Organi, diventato da anni luogo di spaccio. Durante il sopralluogo alle 18 circa, erano presenti con me 7 persone, arrivano da lungo l’argine del Vella dal lato ciclabile, due ragazzi sembrerebbe di origine magrebina incappucciati. I duesi avvicinano prima urlando e minacciando e poi tutto ad un ...