Battelli in difficoltà | i privati avanzano

(Di domenica 7 aprile 2024) Idel servizio di navigazione pubblica salpano e attraccano sempre di meno su entrambi i rami del lago di Como, specialmente su quello lecchese, mentre quelliprendono il largo. Il legname e i detriti galleggianti che nei giorni scorsi sono stati trascinali nel lago a causa dell’ondata di maltempo, hanno messo fuori uso tutti i piroscafi: i primi a fermarsi sono stati i due aliscafi Città di Lecco e Tivano a causa dei timoni messi fuori uso, l’ultimo a dover essere portata in rada per essere sistemato è stato il catamarano Città di Como. Il servizio di collegamento rapido tra Colico e Como, passando per tutti i più importanti scali rivieraschi delle due province, è stato così sospeso fino a data da destinarsi. I mille passeggeri che quasi quotidianamente utilizzavano iveloci per spostarsi per lavoro o ...