Bastava una terapia antibiotica | Purgatori | parlano i consulenti del pm

(Di domenica 7 aprile 2024) Andreaè morto a Roma lo scorso 19 luglio. Due fattori, stando alle ricostruzioni offerte da un articolo del Corriere della Sera, andrebbero considerati per fare chiarezza sulle cause del decesso. In primo luogo, "nessuno dei medici che nella clinica privata Villa Margherita di Roma lo ebbe in cura comprese davvero la patologia da cui era affetto, un'endocardite (infezione delle valvole cardiache) che conviveva con un tumore ai polmoni", si legge sul quotidiano. Poi, "una sempliceavrebbe potuto allungargli la vita". In seguito all'esposto della famiglia del giornalista, il pm Giorgio Orano ha iniziato a indagare per omicidio colposo su quattro medici curanti e ha richiesto una consulenza. Da questa emergerebbe che il cardiologo Guido Laudani avrebbe sottovalutato dei campanelli d'allarme: ...