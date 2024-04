Basket - Serie DR1» maschile Derby per la Libertas

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Ultima giornata di regular season in contemporanea per tutto il girone "A" Divisione Regionale "1". Laconcluderà il proprio campionato sul parquet del Vela Viareggio, oggi, alle 18, per l’occasione alla tensostruttura "Zappelli", nel quartiere Varignano. Un parquet decisamente più piccolo e che potrebbe nascondere insidie, anche se, ormai, i ragazzi di Romani hanno già conquistato il primo posto; ma si troveranno di fronte un avversario all’ultima spiaggia. "Oggi – ha commentato il coach biancorosso – giocheremo tutti in contemporanea, com’è giusto che sia nell’ultima gara. Ai fini della classifica per noi sarà ininfluente, perché abbiamo già la certezza del primo posto. I nostri avverarsi, invece, si giocheranno il tutto per tutto per provare a vincere e sperare anche in altri risultati favorevoli. Noi, comunque, vogliamo fare una buona partita, cercando di ...