Basket Serie C e DR1 | oggi Novellara con Ozzano ha la possibilità di interrompere il filotto di sei kappao consecutivi Reggiolo travolgente | Nubilaria in crisi nera

(Di domenica 7 aprile 2024) Netta vittoria interna per la Pallacanestro(26), che domina l’anticipo di Divisione Regionale 1 regolando 86-66 gli StarsBologna. Dopo un primo tempo dove sono gli ospiti a chiudere avanti (33-37 il punteggio al 20’), la squadra di Bosi prende in mano le redini dell’incontro e lascia le briciole agli avversari: sugli scudi Neri, autore di 32 punti, ma chiudono in doppia cifra anche Gaudenzi (19), Verzellesi (14) e Ciavolella (13). Prosegue ladel fanalino(8), travolto 86-66 al PalaMalagoli da Anzola (26) al termine di 40’ senza storia: Petrolini (23 punti) è l’unico a salvarsi nelle fila novellaresi, ma non può evitare l’11esima sconfitta di fila dei suoi. Nei posticipi spicca il derby cittadino in programma alle 18 tra unareggio (16) in ...