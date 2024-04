Basket | in Divisione Regionale 2 | la IES Sport Pisa perde a Piombino dopo due overtime

(Di domenica 7 aprile 2024), 7 aprile 2024 – Sfortunata prova per la IES, nella decima giornata del campionato di2: gli uomini di Paolo Campani e Federico Marazzato,un avvio modesto ed un ottimo avvio di ripresa, hanno persoben due tempi supplementari sul campo di, interrompendo la serie positiva di tre vittorie consecutive. Abili a raggiungere il supplementare allo scadere del tempo regolare, i blues hanno sono stati fortunosamente raggiunti dai locali, che hanno poi vinto nel secondo. LA CRONACA – Partiti con il freno tirato, i biancocelesti hanno subito per i primi due quarti la difesa di, che non lasciava grandi spazi vicino al canestro. Al riposo sotto per 34-31, ...

Pisa , 4 aprile 2024 – Ultime quattro giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, con le Pisa ne CUS Pisa Cosmocare e GMV non acora ... (sport.quotidiano)

Potrebbe essere una partita tranquilla, ma non lo sarà, quella che i Legends giocano domenica (ore 18) in casa della Invictus Livorno e valida per la 13ª e ultima della stagione regolare della ... (sport.quotidiano)

Basket Castelfiorentino sorride, Gialloblu perde il derby - Mentre lontano da casa il Basket Castelfiorentino continua a sorridere nella terza giornata della seconda fase di serie C Femminile, al PalaBetti si ...gonews

Albano Basket rimonta in trasferta Colleferro per 80 a 87, seconda vittoria consecutiva in Divisione Regionale 1 - che si portano momentaneamente al quinto posto in classifica ed in piena corsa per un posto ai playoff Albano Basket espugna Colleferro per 80 a 87 nell’anticipo della 10^ giornata di ritorno del ...ilmamilio

Divisione Regionale 2: Endas accoglie Cefa, Wolf parte verso Ghezzano - Decima di ritorno in Divisione Regionale 2 che vedrà Endas difendere il proprio parquet da Cefa. A seguire Wolf affronta Ghezzano e Chiesina va a Prato Divisione Regionale 2 – Decima giornata di ritor ...pistoiasport