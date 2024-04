Basket | Gianni Petrucci | il nuovo quadro delle condizioni del presidente FIP

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 aprile 2024) La Federazione Italiana Pallacanestro ha rilasciato un aggiornamento relativo alledel proprio numero 1,, rimasto ieri vittima di un incidente stradale assieme alla moglie Raffaella Visonà. Si legge nel comunicato che“ha trascorso una notte tranquilla e che nessuna complicazione è intercorsa nelle ultime ore”. Il decorso delfederale è definito come “regolare”, e per lui rimane intatto il monitoraggio effettuato presso l’Ospedale San Camillo, a Roma. Grave incidente per ilFIP: in macchina c’era anche la moglie Stabile, e non grave, anche la moglie di. Raffaella Visonà si trova attualmente al Policlinico di Tor Vergata, diversi chilometri più a est ...