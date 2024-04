Basket femminile A2 Matelica batte Vicenza 72-63 | terza vittoria consecutiva

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 7 aprile 2024) In classifica aggancia Treviso e Trieste. Sabato prossimo contro le venete in palio la quarta posizione importante per il primo turno play off, 7 aprile 2024 – La terzultima giornata di “regular season” del campionato di serie A2diregala alla Halley Thunderuna combinazione di risultati utile per continuare a rincorrere il 4° posto in classifica, che significherete il vantaggio del campo al primo turno dei play-off (per i quali le biancoblù sono già matematicamente qualificate dal turno scorso). Le ragazze di coach Domenico Sorgentone hanno superato 72-63 la Velcofin Interlocks, contemporaneamente la Futurosa Trieste ha perso in casa con Ponzano Veneto (49-64) e la Martina Treviso è stata sconfitta a sorpresa sul campo del fanalino di coda Abano Terme ...